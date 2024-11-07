В Узбекистане огромный валун упал с горы и раздавил автомобиль с людьми

В Узбекистане огромный каменный валун упал с горы на проезжающий автомобиль Chevrolet Cobalt и раздавил находившихся там людей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Podrobno.uz .

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Трагедия произошла 6 ноября в 16:00 на перевале Тахтакарача в Кашкадарьинской области. Три человека погибли на месте.

Машина ехала из Китаба в Самарканд. Личности погибших граждан уточняются. По данным из соцсетей, в качестве пассажиров в салоне находились граждане Венгрии, водитель - из Узбекистана. Пока данная информация не подтверждается.

В настоящее время перевал временно закрыт для движения автотранспорта. Сейчас там работает группа специалистов.