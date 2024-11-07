Врач объяснила, почему дергается глаз

Подергивание глаз, известное как миокимия, вызвано непроизвольными сокращениями мышц вокруг глаз. Это явление может проявляться как краткосрочно, так и длительно, иногда продолжаясь неделями и вызывая не только дискомфорт, но и боль. О причинах этого состояния «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Светлана Миргородская.

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По ее словам, причины миокимии достаточно разнообразны. В частности, это повышенная зрительная нагрузка — длительная работа за компьютером/планшетом/телефоном/за рулем без отдыха, неправильно подобранные средства коррекции.

Сюда же относится и синдром сухого глаза, который может быть следствием при гормональном дисбалансе, ношении контактных линз, злоупотреблении кофеином, алкоголем, курении, приеме антигистаминных препаратов и антидепрессантов.

«Подергивание глаза также может наблюдаться на фоне физического переутомления (недосып, низкое качество сна) и психоэмоционального переутомления (стресс, психическое перенапряжение, негативные эмоции)», — добавила офтальмолог.

По ее словам, причины также могут крыться в диете и гиповитаминозе (иногда мышечные спазмы вызывает недостаток витаминов группы В и магния, но подтверждает этот недостаток только анализ крови).

«Профилактикой и лечением миокимии являются: соблюдение режима зрительной нагрузки, ношение правильно подобранной очковой и контактной коррекции, соблюдение режима сна и отдыха, полноценное питание и слезозаместительная терапия при необходимости», — рассказала специалист.

При этом она предупредила, что миокимия может быть и симптомом неврологической или более тяжелой глазной патологии при подергиваниях более 7 дней, если они сопровождаются понижением остроты зрения, мельканием «мушек», молний перед глазами. Кроме того, если миокимия затрагивает, помимо мышц век, еще и другие ткани лица, а также если подергивание сопровождает отек, боль, покраснение век или глаза.