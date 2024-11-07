18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.22
529.38
5.03
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
07.11.2024, 09:17

Врач объяснила, почему дергается глаз

Новости Мира 0 438

Подергивание глаз, известное как миокимия, вызвано непроизвольными сокращениями мышц вокруг глаз. Это явление может проявляться как краткосрочно, так и длительно, иногда продолжаясь неделями и вызывая не только дискомфорт, но и боль. О причинах этого состояния «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Светлана Миргородская.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

По ее словам, причины миокимии достаточно разнообразны. В частности, это повышенная зрительная нагрузка — длительная работа за компьютером/планшетом/телефоном/за рулем без отдыха, неправильно подобранные средства коррекции.

Сюда же относится и синдром сухого глаза, который может быть следствием при гормональном дисбалансе, ношении контактных линз, злоупотреблении кофеином, алкоголем, курении, приеме антигистаминных препаратов и антидепрессантов.

«Подергивание глаза также может наблюдаться на фоне физического переутомления (недосып, низкое качество сна) и психоэмоционального переутомления (стресс, психическое перенапряжение, негативные эмоции)», — добавила офтальмолог.

По ее словам, причины также могут крыться в диете и гиповитаминозе (иногда мышечные спазмы вызывает недостаток витаминов группы В и магния, но подтверждает этот недостаток только анализ крови).

«Профилактикой и лечением миокимии являются: соблюдение режима зрительной нагрузки, ношение правильно подобранной очковой и контактной коррекции, соблюдение режима сна и отдыха, полноценное питание и слезозаместительная терапия при необходимости», — рассказала специалист.

При этом она предупредила, что миокимия может быть и симптомом неврологической или более тяжелой глазной патологии при подергиваниях более 7 дней, если они сопровождаются понижением остроты зрения, мельканием «мушек», молний перед глазами. Кроме того, если миокимия затрагивает, помимо мышц век, еще и другие ткани лица, а также если подергивание сопровождает отек, боль, покраснение век или глаза.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...