Правящая коалиция в Германии распалась: Шольц планирует досрочные выборы

В Германии развалилась правящая "светофорная коалиция", состоящая из Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза 90/Зеленые". Канцлер Олаф Шольц сообщил, что вынесет на голосование в бундестаге 15 января 2025 года вопрос о доверии его правительству, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW .

Фото: bundeskanzler.de

Если правительство не получит доверия, это откроет путь для проведения досрочных выборов, которые могут состояться в марте 2025 года.

Шольц подчеркнул, что вице-канцлер Роберт Хабек и он полностью согласны в том, что Германии нужна оперативная ясность в вопросе дальнейшего политического курса. В ближайшие недели, до Рождества, Шольц намерен вынести на обсуждение парламента ряд важных законопроектов, в том числе меры по экстренной поддержке промышленности и стабилизации пенсионной системы.

На фоне политической нестабильности Шольц также объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем СвДП. Линднер в свою очередь обвинил канцлера в развале правящей коалиции и заявил, что свободные демократы готовы взять на себя ответственность за будущее Германии в случае формирования нового правительства после выборов.

Отметим, что досрочные выборы в бундестаг ФРГ происходят очень редко и возможны лишь в особых политических ситуациях, когда доверие к правительству пошатнулось. Они могут быть проведены только с одобрения ряда конституционных органов, включая федерального президента, но не по инициативе депутатов или канцлера. Конституция предусматривает два случая для роспуска парламента: если кандидат на пост канцлера не набирает абсолютное большинство голосов или если правительство теряет вотум доверия, и президент по просьбе канцлера распускает бундестаг в течение 21 дня.