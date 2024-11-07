Весь алкоголь на застрявшем в Японии круизном лайнере с россиянами сделали бесплатным

Весь алкоголь на круизном лайнере Spectrum of the Seas, застрявшем в Японии с сотнями россиян на борту, сделали бесплатным. Об этом пишет Telegram-канал Shot , передает Lenta.ru

Фото: Motoo Naka / Globallookpress.com

По словам подписчиков портала, таким образом компания хочет задобрить пассажиров. «В их голосах уже слышатся нотки радости, — пишет источник. — Теперь четверо суток до Шанхая, кажется, выглядят не так страшно».

Журналисты также выяснили, что из-за задержки лайнера у многих туристов пропали авиабилеты за десятки тысяч рублей. Они бронировали места на рейсах 9-10 ноября, тогда как круизный лайнер после ремонта прибудет в Шанхай только к 11 числу.

Теперь на обратную дорогу россиянам придется потратить еще почти 200 тысяч, при том что сам круиз обошелся каждому почти в 1000 евро (105 тысяч рублей).

О том, что около 600 российских туристов застряли в японском порту Йокогама на круизном лайнере, стало известно 7 ноября. Причиной задержки стала поломка судна.