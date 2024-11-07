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07.11.2024, 17:28

Дожила до 114 лет: старейшая американка назвала три главных секрета своего долголетия

Новости Мира 0 607

Наоми Уайтхед является старейшей живой американкой, родившись в 1910 году в Джорджии. Сейчас ей 114 лет. Другой рекордсменкой была Элизабет Фрэнсис, которая совсем недавно умерла в возрасте 115 лет. Наоми Уайтхед считает, что ее здоровье сохраняют самые простые вещи в жизни, хотя, вероятно, генетика тоже сыграла немаловажную роль, передает Almaty.tv со ссылкой на Unian.net.

Фото: St. Paul's Senior Living Community
Фото: St. Paul's Senior Living Community

С небольшой помощью одного из своих 12 внуков, она поделилась некоторыми фактами из ее образа жизни, которые, возможно, помогли ей достичь 114-летия.

Упорный труд

В одном из интервью женщина заявила, что ее главный совет — «много работать», так как сама она много лет работала на ферме, вспахивая поля, собирая хлопок и табак, поэтому постоянно находилась в движении.

Исследование 2023 года, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, продемонстирровало, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни в течение дня, чаще умирают раньше, чем те, кто ежедневно занимается спортом.

Религия

Религиозность — еще одна черта, присущая людям, которые долго живут, это даже подтверждают исследования. В 2016 году ученые проанализировали жизнь 74 534 женщин-медсестер в США в возрасте от 30 до 55 лет и увидели, что вероятность ранней смерти у тех, кто посещал религиозные службы чаще одного раза в неделю, была на 33% ниже, чем у женщин, не посещавших их.

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана предположили, что отчасти это может быть связано с социальной поддержкой и оптимизмом, которые может дать община.

Отсутствие вредных привычек

Уайтхед рассказала, что никогда не курила сигарет и не употребляла алкоголь — две вещи, которые ассоциируются с более продолжительной жизнью.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что ни один уровень потребления алкоголя не является безопасным для здоровья, а исследование 2021 года, опубликованное в European Journal of Public Health, показало, что легкое или умеренное употребление алкоголя (один напиток в день), стало причиной 13,3% из 3 723 600 случаев рака, связанного с алкоголем, в Европе в 2017 году.

Курение табака также является причиной восьми миллионов смертей в мире ежегодно. По данным Американского онкологического общества, люди, которые никогда не курили, живут в среднем на 10 лет дольше, чем те, кто курит.

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