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07.11.2024, 20:02

Форма носа и характер: есть ли связь?

Новости Мира 0 542

Индивидуальные особенности формы и размер носа могут многое сказать о характере человека, особенно в плане того, насколько он способен добиться успеха в финансовом плане. Физиогномика считает характер и форму носа не просто взаимосвязанными, но и определяющими человеческую судьбу. Причем понятие красоты здесь не работает: абсолютно некрасивый и даже отталкивающий нос нередко встречается у богатых и достигших очень многого людей, передает abriell.ru

Фото: marieclaire.ru
Фото: marieclaire.ru

Формы носа и характер человека

Прямая форма носа

Это явное свидетельство честности, открытости, энергичности, а также ровного характера. Но если у хозяина прямого носа имеются личные либо профессиональные достижения, он может стать кичливым и тщеславным.

Форма носа: узкий и длинный

Это нос мыслителя. Его обладатель чаще всего имеет развитый интеллект, но склонен к капризам и подвержен консерватизму. Особенно непросто ему в вопросах любви – решения принимаются с большим трудом. А это приводит к образованию роковых любовных треугольников, причем подобные отношения могут длиться очень долго.

Форма носа: мясистый, широкий и длинный

Его хозяину повезло: спокойный характер, устойчивый темперамент, хозяйственность, бездна обаяния и сексуальности, перед которой не могут устоять представители противоположного пола. Его взгляды на мир просты до примитивности, а имеющиеся заблуждения он готов отстаивать всегда и везде, проявляя при этом завидное упорство.

Если плоский и широкий нос дополнен выступающими губами и тяжелым подбородком, это свидетельствует о безапеляционности суждений и нежелании считаться с мнением других. Такие люди – настоящие диктаторы.

Форма носа: орлиный

Люди, которым повезло обладать орлиным носом, хитры, практичны, обладают деловой хваткой и неутомимой сексуальностью. На роду им написано богатство и грандиозный успех. Если такая форма носа еще имеет и загнутый книзу кончик, его хозяин каждый свой шаг продумывает заблаговременно и мало доверяет людям.

Благодаря таким качествам характера, он никогда не попадает в аферы, зато успех сопровождает за редким исключением все его коммерческие предприятия. Небольшая горбинка на орлином носу говорит о решительности, агрессивности, упрямстве и гордости его обладателя.

Форма носа: короткий

Короткий нос делает лицо моложавым и миловидным, а также свидетельствует о покладистом характере, жизнерадостности, общительности и оптимизме его хозяина. Карьеру сделать таким людям «не светит», но они без проблем найдут себе супруга, который будет успешен в жизни.

Хозяин такого носа чаще всего не способен хранить тайны, ни свои, ни чужие. Ему сложно соблюдать требования этикета и нравственные принципы, и он предпочитает считать себя «свободным от условностей». Это не делает его жизнь проще, зато она никогда не будет однообразной и скучной. Ее заполнят приключения, в том числе любовного плана.

Форма носа: короткий высокий нос

Очень характерная форма носа. Он резко обрублен и образует так называемый «львиный профиль» и наделяет своего хозяина «львиными» чертами характера — гордостью, непокорностью, патологическим упорством. Они помогают ему выстоять против любых жизненных невзгод.

Форма носа: курносый нос

Яркое свидетельство большой доброты и даже склонности к самопожертвованию. У большинства таких людей энергия бьет через край, воображение развито больше, чем у других, плюс завышенная самооценка и склонность к авантюрам. В итоге они с завидной регулярностью ввязываются в приключения, большей частью сомнительные, погружаясь в них с головой.

Любовные отношения у них построены по такому же принципу. Но способность притягивать деньги у курносого носа просто поражает!

Форма носа: «картошкой»

Его хозяин медлительный, флегматичный, не терпит никаких пересудов, склок, обмана. Он обладает довольно гармоничным характером, но склонен принимать решения, плохо обдумав их последствия.

Идеальная форма носа

Идеальный нос – это нос, расположенный  на средней части лица, носогубный угол которого составляет не больше 90°, а угол, образующийся от переносицы - между спинкой носа и линией от переносицы до крыльев носа  — 30-40°. Спинка носа идеальной формы ровная, «крылья» небольшие.

Обычно свидетельствует о наличие у его хозяина мужества, страстности, активности, решительности и других черт, помогающих добиться успеха.

Все вышесказанное верно. Но не стоит забывать, что сама по себе форма носа успеха не гарантирует. Чтобы достичь его, придется приложить определенные усилия, работая над собой и развивая уже имеющиеся в вашем распоряжении черты характера, о которых «рассказывает» нос.

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