Форма носа и характер: есть ли связь?

Формы носа и характер человека

Прямая форма носа

Это явное свидетельство честности, открытости, энергичности, а также ровного характера. Но если у хозяина прямого носа имеются личные либо профессиональные достижения, он может стать кичливым и тщеславным.

Форма носа: узкий и длинный

Это нос мыслителя. Его обладатель чаще всего имеет развитый интеллект, но склонен к капризам и подвержен консерватизму. Особенно непросто ему в вопросах любви – решения принимаются с большим трудом. А это приводит к образованию роковых любовных треугольников, причем подобные отношения могут длиться очень долго.

Форма носа: мясистый, широкий и длинный

Его хозяину повезло: спокойный характер, устойчивый темперамент, хозяйственность, бездна обаяния и сексуальности, перед которой не могут устоять представители противоположного пола. Его взгляды на мир просты до примитивности, а имеющиеся заблуждения он готов отстаивать всегда и везде, проявляя при этом завидное упорство.

Если плоский и широкий нос дополнен выступающими губами и тяжелым подбородком, это свидетельствует о безапеляционности суждений и нежелании считаться с мнением других. Такие люди – настоящие диктаторы.

Форма носа: орлиный

Люди, которым повезло обладать орлиным носом, хитры, практичны, обладают деловой хваткой и неутомимой сексуальностью. На роду им написано богатство и грандиозный успех. Если такая форма носа еще имеет и загнутый книзу кончик, его хозяин каждый свой шаг продумывает заблаговременно и мало доверяет людям.

Благодаря таким качествам характера, он никогда не попадает в аферы, зато успех сопровождает за редким исключением все его коммерческие предприятия. Небольшая горбинка на орлином носу говорит о решительности, агрессивности, упрямстве и гордости его обладателя.

Форма носа: короткий

Короткий нос делает лицо моложавым и миловидным, а также свидетельствует о покладистом характере, жизнерадостности, общительности и оптимизме его хозяина. Карьеру сделать таким людям «не светит», но они без проблем найдут себе супруга, который будет успешен в жизни.

Хозяин такого носа чаще всего не способен хранить тайны, ни свои, ни чужие. Ему сложно соблюдать требования этикета и нравственные принципы, и он предпочитает считать себя «свободным от условностей». Это не делает его жизнь проще, зато она никогда не будет однообразной и скучной. Ее заполнят приключения, в том числе любовного плана.

Форма носа: короткий высокий нос

Очень характерная форма носа. Он резко обрублен и образует так называемый «львиный профиль» и наделяет своего хозяина «львиными» чертами характера — гордостью, непокорностью, патологическим упорством. Они помогают ему выстоять против любых жизненных невзгод.

Форма носа: курносый нос

Яркое свидетельство большой доброты и даже склонности к самопожертвованию. У большинства таких людей энергия бьет через край, воображение развито больше, чем у других, плюс завышенная самооценка и склонность к авантюрам. В итоге они с завидной регулярностью ввязываются в приключения, большей частью сомнительные, погружаясь в них с головой.

Любовные отношения у них построены по такому же принципу. Но способность притягивать деньги у курносого носа просто поражает!