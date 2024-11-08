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08.11.2024, 07:42

2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Новости Мира 0 296

Нынешний год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, согласно данным европейской службы мониторинга климата Земли "Коперник", рассказывает Tengri Life со ссылкой на Euronews.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Отмечается, что 2024-й также впервые превысит цели Парижского соглашения по темпам роста глобального потепления. Так, средняя температура на планете по итогам года, вероятно, опередит доиндустриальный уровень, взятый за точку отсчета, на полтора градуса.

"Наши наблюдения начаты с 1940 года. Но вполне возможно, что нынешний рекорд установлен на еще более длинном временном отрезке. 2024 год не только станет, по всей вероятности, самым теплым в истории, но и будет первым календарным годом, превысившим психологически важный порог в 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным периодом", - пояснил директор службы "Коперник" Карло Буонтемпо.

Попытка ограничить глобальное потепление полутора градусами - одна из главных целей Парижского соглашения. Ученые считают, что при потеплении более чем на два градуса мир перейдет черту, за которой последует неминуемая климатическая катастрофа. Разовое годичное нарушение может быть исключением, но и это - опасный симптом.

"Если вспомнить проблему озоновой дыры, то мировому сообществу тогда удалось собраться и найти решение. Сейчас проблема невероятно сложнее. Она связана с нашей экономической моделью, со способом освоения ресурсов. И это неизбежно означает гораздо более сложный разговор", - подчеркнул Буонтемпо.

Чтобы избежать опасного рекорда, в оставшиеся месяцы года средняя температура на планете должна была бы упасть до нуля. Эксперты призывают добиваться любого похолодания - во имя сохранения природы и экосистем.

Ранее Казгидромет выпустил ежегодный бюллетень мониторинга состояния и изменения климата Казахстана за 2023 год. Прошедший год официально признан самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений. Подробности в материале.

Напомним, что на минувшей неделе казахстанские синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей страны в ноябре. По их данным, прогнозируется частая смена теплых и морозных дней с осадками в виде снега, в юго-западных и южных регионах – дождь со снегом. Порывистый ветер с метелями, гололедами и туманами ожидается в течение месяца.

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