Какие профессии подходят знакам зодиака

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По их мнению, Овнам подходит работа в области спорта, организации мероприятий или в качестве ведущего на различных событиях, а Тельцам – работа, связанная с искусством, дизайном интерьеров или кулинарией.

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Близнецам рекомендуется работать в сфере коммуникаций, журналистики или PR. Ракам хорошо подходит работа в ресторанном бизнесе, организация семейных мероприятий или работа с детьми.

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Львам рекомендуют актерское мастерство, проведение корпоративных мероприятий или работу в шоу-бизнесе. Девам – работу аналитиком данных, организатором мероприятий или консультантом.

Работа в индустрии моды, красоты или искусства подходит Весам, а работа психологом, исследователем или специалистом по безопасности – Скорпионам.

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Стрелец может попробовать себя гидом, путешественником или преподавателем, а Козерог – менеджером проектов, архитектором или государственным служащим.

Водолеям подходит работа изобретателем, ученым или социальным активистом, а Рыбам – работа музыкантом, художником или писателем.

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Гороскоп для всех знаков зодиака до 10 ноября.