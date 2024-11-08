Врач предупредила об одной опасной ночной привычке

Привычка засыпать в окружении подушек, которые поддерживают тело во сне, может быть признаком опасной болезни. Об этом предупредила кардиолог Рози Годесет, пишет The Sun, передает Lenta.ru
Врач указала, что обычно люди подкладывают под спину и бока подушки, чтобы зафиксировать тело в положении полулежа. По ее словам, так поступают, когда становится трудно спать в привычной позе. Одной из возможных причин этого может быть сердечная недостаточность, считает кардиолог.
Годесет объяснила, что при нарушениях работы сердца в легких скапливается жидкость, которая не дает нормально дышать ночью во сне. «Если вы обнаружили, что во время сна вам приходится опираться на подушки или вы просыпаетесь с одышкой, срочно обратитесь к врачу», — призвала она.
Кардиолог предупредила, что сердечная недостаточность — это хроническое заболевание, которое нельзя полностью вылечить. Тем не менее, по ее словам, ранняя диагностика и контроль помогают улучшить работу сердца и предотвратить серьезные последствия. Годесет добавила, что симптомами заболевания, помимо одышки, являются отеки конечностей и сильная усталость.
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