Алиев заявил о желании Запада сделать Армению «голубем мира»

Страны Запада захотели сделать из Армении «голубя мира» для восстановления ее репутации. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время празднования годовщины окончания Второй карабахской войны в 2020 году, передает Lenta.ru

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

По его словам, «западные покровители» желают затмить действия Армении в Нагорном Карабахе за последние 30 лет. «Словно не было той тридцатилетней оккупации, не было разрушений, не было жестокости, не было геноцида в Ходжалы», — заявил он.

Алиев подчеркнул, что последующие поколения должны знать эти события и не забывать об этом. Он добавил, что в западных столицах сидят «азербайджанофобы» и они подстрекают Армению к новой войне.

Ранее правительство Армении заявило о том, что надеется на продолжение двусторонних переговоров о стратегическом партнерстве с США после победы Дональда Трампа. Там отметили, что отношения между США и Арменией имеют институциональную основу.