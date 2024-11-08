Что по-настоящему вызывает адскую боль у человека

Боль – неотъемлемая часть организма человека. Она сигнализирует о болезнях и предупреждает о проблемах со здоровьем. Но какая боль считается самой сильной и действительно ли она существует, сообщает Zakon.kz.

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Какая боль у человека самая сильная

Дать однозначный ответ, какая же боль является сильнейшей, нельзя. Болевые ощущения каждого человека индивидуальны и зависят от множества факторов: от физической переносимости и выносливости до анатомических особенностей организма.

Однако врачи все же выделяют несколько видов боли, которые по болевой шкале превосходят все остальные.

Кластерная головная боль

Несмотря на расхожее мнение о том, что сильнее родовой боли ничего нет, медики утверждают, что самыми интенсивными болевыми ощущениями повышенной степени считаются ощущения при кластерной головной боли.

Кластерные головные боли – это ярко выраженная серия резких болевых синдромов-приступов, характеризующихся нестерпимыми головными болями максимальной интенсивности. Продолжительность приступа короткая и составляет около 15 минут, однако сильнейший болевой синдром оставляет глубокий след на эмоциональном и физическом состоянии человека.

Боль при невралгии тройничного нерва

Нестерпимым является и болевой синдром, который возникает при воспалении тройничного нерва, или тригеминальной невралгии. Ощущения в этом случае характеризуются болезненностью, возникающей при сдавливании нерва в головном мозге.

Зубная боль

Наиболее ярко этот вид болевого синдрома проявляется при пульпитах или воспалениях зубного нерва. Она, как отмечено в публикации издания "АиФ", характеризуется острыми резями и пульсациями и усиливается под влиянием различных раздражителей: от резких перепадов температуры до кислых и соленых продуктов питания.

Боль при естественных родах

Для одних этот вид стоит на первой ступени по болевой шкале, другие же считают, что боль при родах может не ощущаться так сильно в зависимости от физических и анатомических особенностей организма женщины. И тем не менее родовая боль занимает одно из первых мест среди самой сильной и проявляется как во время схваток, так и в процессе родов.