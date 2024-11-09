Нежеланный ребенок: родители морили голодом девочку

27-летняя Екатерина и ее 29-летний муж Илья придумали способ, как избавиться от нежеланной двухлетней дочки и отвести от себя подозрения: чтобы у нее не было телесных повреждений, они систематически на долгое время лишали ее воды и еды, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT .

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Как выяснил SHOT, Екатерина и Илья из Комсомольска-на-Амуре стали морить голодом и жаждой Соню в июне. Девочка плакала и просила хоть глоток воды. Но родители игнорировали все мольбы своего же ребенка.

В конце октября девочка была уже еле жива, весила вдвое меньше, чем весной. Менее 10 килограммов. С трудом передвигалась, ни на что не реагировала, уже даже не могла плакать. Несколько последних дней родители просто смотрели, как девочка умирает.

Она скончалась в минувшее воскресенье. Тело ребенка обнаружили близкие семьи, вызвали полицию и скорую.

Изначально Екатерина и Илья пытались убедить следователей, что девочка просто умерла из-за некой продолжительной болезни, но вскоре стали путаться в показаниях. А судмедэкспертиза установила, что смерть наступила просто от сильнейшего истощения.

Вскоре они были арестованы. Выяснилось, что Екатерина и Илья официально трудоустроены не были, на учетах не состояли - ни в органах опеки, ни у участкового, ни в наркодиспансерах. К уголовной ответственности не привлекались. Жили в маленькой квартире (28 квадратов) на улице Пионерской. Она подрабатывала уборщицей, он разнорабочим на стройках и продавцом в алкомаркетах.

После рождения дочки родители какое-то время пытались вести нормальную жизнь, но вскоре все пошло под откос и закончилось чудовищным убийством.

Арестованные заявили, что не планировали ребенка, не хотели, чтобы он рождался, и не хотели заниматься его воспитанием.