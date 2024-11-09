Бывший муж владелицы Wildberries стал гражданином Кыргызстана

Муж владелицы компании Wildberries Татьяны Ким, Владислав Бакальчук, стал гражданином Кыргызстана. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram, передает Tengrinews.kz .

Фото: RKadyrov_95 / Telegram

Бакальчук пояснил, что гражданство Кыргызстана является его вторым. Мужчина решил прояснить ситуацию, "чтобы не было разных домыслов и очередных фейков".

Гражданство Кыргызстана я получил еще весной — это шаг, который помогает мне вести бизнес в этой замечательной и дружественной стране. Кыргызстан — одна из тех стран, где мы планировали строить крупный логистический центр, и теперь я уверен, что как только вернусь в компанию, то смогу сделать это максимально эффективно, - написал Бакальчук.

Он также пояснил, что всегда проводил за границей менее полугода. Бакальчук заявил, что не собирается надолго оставлять свой бизнес.