Бывший муж владелицы Wildberries стал гражданином Кыргызстана

Муж владелицы компании Wildberries Татьяны Ким, Владислав Бакальчук, стал гражданином Кыргызстана. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram, передает Tengrinews.kz.
Бакальчук пояснил, что гражданство Кыргызстана является его вторым. Мужчина решил прояснить ситуацию, "чтобы не было разных домыслов и очередных фейков".
Гражданство Кыргызстана я получил еще весной — это шаг, который помогает мне вести бизнес в этой замечательной и дружественной стране. Кыргызстан — одна из тех стран, где мы планировали строить крупный логистический центр, и теперь я уверен, что как только вернусь в компанию, то смогу сделать это максимально эффективно, - написал Бакальчук.
Он также пояснил, что всегда проводил за границей менее полугода. Бакальчук заявил, что не собирается надолго оставлять свой бизнес.
Ведь я сам им управляю и слежу за его развитием. Я планирую вернуться в Wildberries и продолжать работать на благо компании. Уезжать из России не планирую, - написал Бакальчук.
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