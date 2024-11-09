Рэперша Инстасамка стала новой солисткой группы "Ленинград"

8 ноября на стриминговых площадках появился альбом "Бумеры и зумеры", который записали Сергей Шнуров с Инстасамкой. Фронтмен группы "Лениград" подтвердил информацию о тесном сотрудничестве с рэпершей, сообщает Zakon.kz .

Фото: instagram.com/instasamka/

Пока новый альбом активно обсуждают в социальных сетях, Сергей Шнуров и Инстасамка готовятся выступать на корпоративах.

Но главный вопрос подвис в воздухе. Действительно ли Инстасамка, спевшая знаменитый хит "За деньги –да" стала новой солисткой "Ленинграда", сметив Флориду и Зою. Сергей Шнуров дал ответ.

В определенных обстоятельствах любая женщина может стать и часто становится солисткой "Ленинграда". Пусть ненадолго, но точно от души. Пока мы ограничились совместным альбомом, - объяснил Шнуров.

Он также добавил, что песню "За деньги нет" он написал еще весной – именно тогда пришла мысль поработать с Дарьей Зотеевой (настоящее имя Инстасамки).

Даша – артист яркий, экспериментальный и смелый, так мне казалось еще до знакомства, после встречи все мои ожидания оправдались, - заявил Шнуров.

В отличие от многих других людей, которые не слишком высокого мнения о творчестве Инстасамки, фронтмен "Ленинграда" считает ее интересным и самобытным человеком.