Названы продукты к новогоднему столу, которые уже можно покупать

Фото: Pixabay

Уже сейчас можно купить к новогоднему столу замороженные овощи, посоветовала диетолог-нутрициолог Ирина Писарева. Специалист уточнила, что в первую очередь это касается зеленого горошка, который гораздо лучше законсервированного. Кроме того, по ее словам, можно приобрести морковь, картофель и лук, которые хранятся длительное время.

Овощи и фрукты лучше покупать ближе к дате, чтобы они не испортились. За исключением, конечно, моркови, картофеля и лука, которые могут длительно храниться. Зеленый горошек, например, можно взять не законсервированный, а замороженный, свежий. Тогда его можно купить даже сейчас, положить в морозильник, и он прекрасно пролежит до Нового года, - пояснила диетолог.

Нутрициолог уточнила, что, если заранее покупать мясные продукты, их нужно обязательно отправлять в глубокую заморозку. Специалист обратила внимание, что размораживать такое мясо перед приготовлением нужно в холодильнике, а не при теплой температуре.