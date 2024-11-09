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09.11.2024, 13:16

Нарколог назвал способ минимизировать вред от алкоголя

Новости Мира 0 406

Снизить вред, наносимый организму приемом алкоголя, поможет употребление негазированной воды, отказ от смешивания разных видов спиртного и прием пищи перед алкоголем, рассказал врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев. Способ минимизировать урон здоровью специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

«Можно кратко перечислить основные правила, которые помогут минимизировать вред от алкогольных напитков: не пить алкоголь на голодный желудок, не мешать алкогольные напитки между собой, а также с газированными и сладкими напитками, пить больше негазированной минеральной воды во время употребления и так далее. Например, существует популярный совет — съесть перед планируемым употреблением алкоголя что-то жирное: кусок масла, сала и так далее. Это действительно отсрочит наступление опьянения: жир замедлит всасывание этанола в кровь. Зато потом, когда растворится жир, наступит быстрое и сильное опьянение. Соответственно, и последующее похмелье тоже будет тяжелым», - объяснил он.

При этом врач назвал подобные приемы уловками и назвал отказ от употребления алкоголя лучшим способом минимизировать вред здоровью.

Все это только лишь облегчит для организма борьбу с токсичным веществом. В целом возникает логичный вопрос, зачем вообще употреблять то, что в любом случае наносит вред, который мы пытаемся снизить при помощи различных «уловок»? Нет ни одного органа и системы в организме, на который этанол не влиял бы негативно. От него страдают печень, почки, желудочно-кишечный тракт, сердце и сосуды, - сказал Руслан Исаевврач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева.

Он также напомнил, что алкоголь губительно действует на нервные клетки и работу центральной нервной системы: под воздействием этанола происходит безвозвратная гибель нейронов головного мозга, подчеркнул эксперт.

Алкоголь обостряет хронические заболевания и снижает иммунитет, что приводит к развитию и обострению различных заболеваний, даже ежегодных вирусных и простудных. Помимо серьезного вреда, который алкоголь причиняет различным органам, он вымывает вместе с водой из организма различные полезные вещества: калий, магний, хлор, - объяснил собеседник «Ленты.ру».

Безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует. Этиловый спирт — это токсичное психоактивное вещество, вызывающее зависимость, - заключил Руслан Исаевврач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева.

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