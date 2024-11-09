Главного прокурора МУС обвинили в сексуальных домогательствах

Сотрудники Международного уголовного суда подали заявление о сексуальных домогательствах со стороны главного прокурора МУС Карима Хана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Guardian .

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Против него выдвинуты обвинения в связи с его поведением в отношении женщины, которая ранее подчинялась ему напрямую.

Обвинения против 54-летнего Хана включают нежелательные сексуальные прикосновения и "злоупотребления" в течение длительного периода, согласно документу, с которым ознакомился The Guardian.

Многочисленные источники в ICC заявили, что обвинения также включали принудительное сексуальное поведение и злоупотребление властью.

Сам Хан опубликовал пост в социальных сетях о том, что попросил внутренний надзорный орган суда начать "немедленное расследование", и заявил, что он "будет полностью сотрудничать с этим расследованием".

Однако высокопоставленные должностные лица МУС сообщили The Guardian, что сотрудники сомневаются в независимости внутреннего расследования. Некоторые считают, что Хан использует это расследование для того, чтобы отомстить тем, кто поднял тревогу.

Издание сообщает, что четыре источника в прокуратуре также выразили обеспокоенность по поводу возможного возникновения конфликта интересов, поскольку новый глава внутреннего надзорного органа суда, известного как независимый надзорный механизм (МОМ), в настоящее время работает на Хана.

С другой стороны, обвинения против Хана, которые, как предполагается, охватывают 12-месячный период до апреля этого года, появились в крайне сложный для МУС момент. Они спровоцировали беспрецедентный кризис в судебном органе — суде последней инстанции, который преследует лиц, обвиняемых в преступлениях против человечности.

Адвокаты Хана заявили, что он "отрицает какие-либо неправомерные действия" и "было бы неуместно давать дальнейшие комментарии в свете предполагаемого расследования". Предполагаемая жертва, адвокат в возрасте 30 лет, которая работала непосредственно на Хана, отказалась от комментариев.

Внутренние разногласия по поводу того, как следует расследовать эти обвинения, возникли после того, как на прошлой неделе совет профсоюза сотрудников МУС заявил, что любое предполагаемое неправомерное поведение, совершенное одним из выборных должностных лиц суда, например, прокурором, должно стать предметом внешнего расследования.