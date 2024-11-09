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09.11.2024, 15:12

В Швейцарии ответили на древнюю загадку о курице и яйце

Новости Мира 0 586

Швейцарские ученые из Женевского университета выяснили, когда на Земле впервые произошел переход от одноклеточной жизни к многоклеточным организмам. Это позволяет с точки зрения эволюции предположить, что же появилось раньше – курица или яйцо, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда изучила Chromosphaera perkinsii – одноклеточный организм, обнаруженный в 2017 году в морских отложениях у берегов Гавайев. Первые признаки присутствия этих существ на Земле датируются более чем миллиардом лет назад, задолго до возникновения животных.

Исследователи обнаружили, что Chromosphaera perkinsii способен образовывать многоклеточные структуры. Беспрецедентно, что эти колонии сохраняются в течение примерно трети своего жизненного цикла и включают в себя по крайней мере два различных типа клеток, что служит удивительным явлением для этого типа организмов, - отмечено в публикации.

Еще более удивительно, что способ деления этих клеток и трехмерная структура, которую они принимают, поразительно напоминают ранние стадии эмбрионального развития животных.

Наблюдения предполагают, что генетические программы, отвечающие за эмбриональное развитие, уже присутствовали до появления животной жизни или что C. perkinsii эволюционировал независимо, чтобы развить похожие процессы.

Следовательно, природа обладала генетическими инструментами для "создания яиц" задолго до того, как она "изобрела кур", отметили ученые.

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