Названы наиболее полезные осенью продукты

Сухорукова призвала есть осенью овсяные хлопья, бананы и фасоль, а также жирную рыбу, говядину, цитрусовые и ягоды, богатые витамином С.

Эти продукты содержат витамины и микроэлементы, недостаток которых может приводить к слабости и потере жизненных сил. В их числе витамины группы В, D, С, а также кальций, калий, железо и магний, - объяснила она.