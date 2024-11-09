В 1 млн евро оценили сумму неустойки Черчесову в случае его досрочного увольнения

В 1 млн евро оценили сумму неустойки главному тренеру сборной Казахстана Станиславу Черчесову в случае его досрочного увольнения, сообщает КазТАГ со ссылкой на Legalbet .

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В контракте между КФФ и Черчесовым имеется пункт о неустойке в обе стороны: если тренера захотят забрать в другую команду, то за него (или он сам) должны заплатить 1 млн евро. А если КФФ захочет с ним расстаться, то обязана заплатить специалисту аналогичную сумму в качестве компенсации, - говорится в сообщении.

Станислав Черчесов, главный тренер казахстанской сборной по футболу, заранее знал о возможных изменениях в руководстве Казахстанской федерации футбола (КФФ) и возможной отставке президента Адилета Барменкулова еще до подписания контракта летом 2024 года.

По информации Legalbet, Черчесов настаивал на привлечении в свой тренерский штаб местных специалистов, включая главного тренера молодежной сборной Казахстана.