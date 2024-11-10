В России будут лишать гражданства мигрантов, которые не принесли присягу

В России собираются лишать гражданства иностранцев, которые не прошли процедуру присяги до 22 ноября. Об этом сообщили на официальном сайте «МВД-медиа», передает gazeta.ru

Фото: МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

В ведомстве уточнили, что уже с 23 ноября лиц, которые не пройдут процедуру, аннулируют статус гражданина России. В МВД отметили, что положения указа не распространяются на тех, кто получил гражданство РФ до 1 сентября 2017 года. Иностранцев тогда освободили от обязанности приносить присягу, так как на момент получения гражданства такого требования не было.

Государственная дума в июле приняла в первом чтении и в целом закон, по которому новых граждан России за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет будут лишать гражданства.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его новеллой является диспозитивная норма, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим российское гражданство, будет являться основанием для прекращения этого гражданства.