Байдена заподозрили в нарочном изображении симптомов деменции

Пользователи социальной сети X активно обсуждают новую теорию заговора о том, что пока еще действующий президент США Джо Байден нарочно изображал симптомы деменции, передает Tengri Life .

Фото: ©️ ABC News

В качестве доказательства приводится видео, на котором запечатлено последнее обращение политика к нации.

Пользователи заметили, что во время выступления Байден выглядел уверенно, говорил связно, не допускал ошибок и не запинался. Также американцы считают, что 81-летний глава государства вдруг стал казаться более сообразительным.

Комментаторы высказали мнение, что Байден "либо нашел лекарство от деменции, либо все это время разыгрывал публику".

Кто-то выразил уверенность, что Байден, подобно персонажу Мизинцу из "Игры престолов", весь последний год сознательно вел себя странно, чтобы "спасти США".