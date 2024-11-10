Названы “выигравшие“ и “проигравшие“ от переизбрания Трампа мировые лидеры

Агентство Bloomberg составило список мировых лидеров, которые "выиграли" или "проиграли" от переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на rg.ru .

Фото: instagram.com/realdonaldtrump/

Как отмечается в статье агентства, это зависит от личного мнения будущего главы Белого дома о том или ином лидере. По мнению журналистов Bloomberg, первый срок Трампа продемонстрировал, что он ранжировал мировых лидеров, исходя из их сильных и слабых сторон.

По версии агентства, выигравшими от переизбрания Трампа могут стать премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, а также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Кроме того, бенефициарами нового срока Трампа могут оказаться президент Турции Тайип Эрдоган, лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер Венгрии Виктор Орбан

В то же время первым в списке "проигравших" от нового срока Трампа является Владимир Зеленский. По мнению Bloomberg, будущий глава Белого дома может прекратить оказание помощи Украине и надавить на нее для урегулирования конфликта.

Помимо Зеленского, напряженность с Трампом может сохраниться у президента Ирана Масуда Пезешкиана и председателя КНР Си Цзиньпина.

Из-за поддержки оппонента Трампа Камалы Харрис и торговых споров трудности с новым президентом США могут возникнуть и у канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

По версии Bloomberg, в списке проигравших также могут оказаться премьер Японии Сигэру Исиба, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и президент Бразилии Лула.