Американка сдавала грудное молоко и вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Элис Оглетри из Техаса сдала в качестве донора более 2645 литров грудного молока и стала рекордсменкой, сообщает Zakon.kz .

Фото: guinnessworldrecords

По оценкам чиновников, такого объема молока хватит сотням тыс. недоношенных детей. 36-летнюю мать троих детей включили в Книгу рекордов Гиннесса уже второй раз.

Отдавать молоко на благотворительность Оглетри начала в 2010 году, когда у нее родился первенец. Тогда женщина заметила, что производит необычайно много молока. Затем она раздавала молоко после рождения второго и третьего ребенка, а также после суррогатного материнства.

Впервые она обратилась в Книгу рекордов Гиннесса, когда увидела новость о другой матери-рекордсменке и мысленно подсчитала, что сможет превзойти ее достижение в течение трех месяцев.

Книга рекордов Гиннесса засчитала пожертвования Оглетри только лишь в один банк грудного молока. Однако женщина утверждает, что отдала еще две тыс. литров в другой и помогала с молоком близким друзьям. По данным Mothers' Milk Bank of North Texas, куда Оглетри относила молоко, каждый литр может прокормить 11 недоношенных детей.