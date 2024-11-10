Биолог предупредила об опасности чужой одежды

Фото: Pixabay

В статье, которую опубликовал портал Conversation, биолог призывает подвергать дополнительной обработке наряды, купленные в подобных магазинах.

Одежда – это известный носитель болезнетворных патогенов. Это значит, что микробы из микробиомы кожи владельца вещи могут вск еще оставаться на одежде для сэконд-хенда, если ее не почистили перед продажей. Это также означает, что любые инфекции или патогены, которые были у владельца при последней носке, могут все еще сохраняться там, – отметила специалист.

По словам Фристоун, кожа каждого человека адаптируется только к тем болезнетворным микробам, которые уже проживают на ней. Из-за этого патогены, которые не вызывают реакции у одного человека, могут привести к тяжелым заболеваниям у другого.

Как подчеркнула биолог, многие из опасных микробов, остающихся на одежде, способны выживать на ней месяцами. Среди возможных болезнетворных патогенов на одежде эксперт назвала золотистый стафилококк, вызывающий инфекции на коже и в крови, сальмонеллы, ротавирусы, а также стрептококк группы А, способный вызывать тяжелые болезни.

Одежда из сэконд-хенда – это как заплыв среди микробов. Важно сначала продезинфицировать ее, – заключила Фристоун.