10-летняя девочка убила старшую сестру за требование помыть посуду в России

Смертельная ссора произошла в российском Подольске. Девочки из семьи трудовых мигрантов повздорили из-за немытой посуды, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Mash .

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Сообщается, что девочки были дома одни. Их родители - трудовые мигранты, были на работе. Девочки жили друг с другом мирно, но в этот раз начали ссориться во время уборки.

Старшая начала дразниться и морально давить, говорить, что это обязанность младшей - мыть тарелки, приборы и кружки.

Та не выдержала, схватила кухонный нож и напала на сестру. Когда поняла, что натворила, вызвала скорую. Врачи пытались спасти девочку, но не смогли - она потеряла много крови.