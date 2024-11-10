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10.11.2024, 16:07

Школьную раздевалку использовали для интимных встреч

Новости Мира 0 536

Шафирканский районный суд Бухарской области вынес приговор охраннику местной общеобразовательной школы, который использовал спортивную раздевалку учебного заведения для предоставления помещений для интимных встреч, передает Liter.kz со ссылкой на Upl.uz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Согласно материалам дела, мужчина сдавал раздевалку в аренду за 60 тысяч сумов (около 2300 тенге). Его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правопорядка в ходе оперативного мероприятия. Правоохранители задержали охранника с поличным в момент получения денежных средств от граждан, выступавших в роли потенциальных клиентов.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Суд квалифицировал его действия по статье 131 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (сводничество или содержание притона) и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Данный инцидент вызывает серьезные вопросы о контроле за безопасностью и использованием помещений в образовательных учреждениях.

Превращение школьной инфраструктуры в место для незаконной коммерческой деятельности, тем более такого характера, представляет собой грубое нарушение закона и морально-этических норм.

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