18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.71
529.97
5.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
10.11.2024, 17:05

Трамп выиграл выборы в последнем "колеблющемся штате" и окончательно одержал победу

Новости Мира 0 285

Дональд Трамп добился успеха и в последнем из семи "колеблющихся штатов" - в Аризоне. Ранее он уже одержал победу над Камалой Харрис в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине, Джорджии и Неваде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Фото: Anna Moneymaker / предоставлено Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / предоставлено Getty Images

Через четыре дня после завершения президентских выборов в США подтверждена победа республиканца Дональда Трампа и в Аризоне. Он одержал верх над соперницей из Демократической партии Камалой Харрис и в результате заручился поддержкой еще 11 членов коллегии выборщиков.

В результате Трамп добился успеха в последнем из семи так называемых "колеблющихся штатов", которые считаются решающими для победы в президентских выборах в США. Ранее он уже добился победы в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине, Джорджии и Неваде. На предыдущих выборах четыре года тому назад тогдашний кандидат от Демократической партии Джо Байден одержал верх во всех этих штатах кроме Северной Каролины.

С победой в Аризоне Дональд Трамп заручился поддержкой уже 312 выборщиков. Для избрания президентом необходимо собрать как минимум 270 голосов. В дополнение к поддержке большинства выборщиков Трамп получил и большинство голосов простых избирателей, чего республиканскому кандидату не удавалось достичь с 2004 года.

На нынешних выборах 78-летний Дональд Трамп получил лучшие результаты, чем на выборах 2016 года, когда он боролся за избрание на президентский пост с демократкой Хиллари Клинтон. Тогда Трамп собрал меньше голосов в коллегии выборщиков, а большинство голосов простых американцев досталось Клинтон.

В результате выборов, состоявшихся 5 ноября 2024 года, Республиканская партия Трампа добилась также большинства в Сенате и имеет хорошие шансы сохранить большинство и в Палате представителей Конгресса США. Имея поддержку со стороны обеих палат Конгресса, а также со стороны консервативно настроенного Верховного суда Дональд Трамп будет обладать властью, которой до сих пор могли похвастаться лишь немногие американские президенты, отмечает агентство AFP.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...