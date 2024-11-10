Умер пресс-секретарь российского певца SHAMAN

В Москве неожиданно скончался пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский. Трагедия произошла в субботу вечером у него дома, Антон неожиданно начал задыхаться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Фото: BAZA

Супруга журналиста Елена вызвала врачей, но спасти мужчину не удалось. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Как странно и тревожно такое читать о взрослых и здоровых людях — просто начать задыхаться и умереть. С нуля, без видимых на то причин, - прокомментировала трагическое событие Ксения Собчак.

У мужчины остались дети-двойняшки: Платон и Полин, которые родились в 2013-м. В своих соцсетях Коробков-Землянский часто делился фото и видео с детьми.