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10.11.2024, 19:18

Чернокожим жителям США рассылают “предложения“ поработать на плантациях хлопка

Новости Мира 0 364

Сообщения с расистским текстом намекающим на рабство приходят афроамериканцам, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал CNN.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Федеральные и государственные власти США работают над установлением источников расистских текстовых сообщений, отправляемых чернокожим жителям по всей стране. Дети, студенты колледжей и работающие специалисты получили массовые текстовые сообщения с неизвестных телефонных номеров.

Бюро Федеральной комиссии по связи расследует тексты, заявила председатель FCC Джессика Розенворсель . "Эти сообщения неприемлемы", - отметила она. В заявлении, опубликованном в четверг, говорится, что ФБР "осведомлено об оскорбительных и расистских текстовых сообщениях, отправляемых отдельным лицам, и находится в контакте с Министерством юстиции и другими федеральными органами по этому вопросу".

Для рассылки сообщений используются автоматические сервисы вроде TextNow и TextSpot. Владельцы сервисов пытаются блокировать такую деятельность и отключает учетные записи, с которых пытаются запустить рассылку.

Жертв подобной рассылки также беспокоит, что в сообщениях к ним обращаются по имени. Специалист считают, что авторы рассылки использовали персональные данные, покупая их в Интернете, а затем вводили эти и другие данные в алгоритмы машинного обучения.

Вы были выбраны для сбора хлопка на ближайшей плантации. Пожалуйста, соберите свои вещи ровно к десяти часам. Наши ловцы рабов заберут вас на желтом фургоне, - говорится в тексте одного из сообщений с использованием полного имени девушки.

Сообщения рассылают не только взрослым и студентам, но также ученикам средней и старшей школы. В четверг в заявлении школ округа Монтгомери в Мэриленде говорится, что некоторые из их учеников получили подобные текстовые сообщения. Мать 15-летнего ребенка проживающая в Лос-Анджелесе, что ее сын и несколько его друзей получили похожие текстовое сообщение.

Он также сказал, что многие его испаноязычные друзья также получили сообщение о том, что их депортируют, поэтому они получают другие сообщения, просто сформулированные немного иначе, — сказал Николь Нуньес.

Текстовые сообщения напоминают об эпохе с начала XVII века до конца Гражданской войны в 1865 году, когда миллионы рабов-африканцев были отправлены в Соединенные Штаты и вынуждены работать на плантациях.

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