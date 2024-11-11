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10.11.2024, 20:33

Китайские электромобили могут стать одноразовой покупкой

Новости Мира 0 399

Блок питания самая дорога часть электромобиля и с этим рано или поздно столкнется каждый владелец такой машины, отмечает inbusiness.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

По мнению финансиста Расула Рысмамбетова, владельцы новых электромобилей в Китае сталкиваются с астрономическими затратами на замену аккумуляторов, поскольку гарантийные сроки начинают истекать. При этом блок питания, зачастую, стоит дороже самого автомобиля. Например, для гибрида стоимостью 500 тыс. юаней или немногим более 34,3 млн тенге потребовался новый аккумулятор стоимостью 300 тыс. юаней или 20,5 млн тенге.

Я потратил 250 тыс. юаней на покупку своей машины, но замена аккумулятора стоит 120 тыс. юаней, - рассказал в авторизованном сервисном центре в Шанхае владелец, чей электромобиль был поврежден в результате аварии.

По мнению финансиста, к 2025 году на дорогах Китая будет 49 млн электромобилей.

Трехлетняя гарантия на автомобиль и восьмилетняя гарантия на аккумулятор на 150 тыс. км пробега для машин, проданных в 2020 году, когда электромобили только начали набирать популярность, скоро истекают. Сообщения в новостях о непомерных затратах на замену и ремонт, вероятно, будут расти как снежный ком, - высказал свое частное мнение в Telegram-канале Расул Рысмамбетов.

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