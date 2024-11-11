Четырехлетний круиз для тех, кто недоволен избранием Трампа, запустят в США

Компания Villa Vie Residences запускает четырехлетний кругосветный круиз для тех, кто хочет оказаться за пределами США во время президентства Дональда Трампа. Об этом пишет Business Insider.

«Если результаты выборов заставили вас задуматься, не покинуть ли США, мы готовы предложить вам свой вариант временного переезда», — заявили организаторы круиза.

Билеты доступны на один, три и четыре года. Каюта на круизном лайнере Villa Vie Odyssey обойдется минимум в $266 тыс. Ожидается, что недовольные Трампом смогут посетить 140 стран мира за время круиза.

Напомним, что выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Трамп одержал победу на выборах. Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января. 2025 года.