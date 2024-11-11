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11.11.2024, 08:02

Под контролем: как за 5 минут стабилизировать давление

Новости Мира 0 471

Многие люди в современном мире жалуются на давление — как на высокое, так и на низкое. Головные боли, тремор, тахикардия, слабость и сонливость — все эти симптомы сопровождают человека при отклонениях артериального давления от нормы, передает almaty.tv

Фото: ox.ac.uk
Фото: ox.ac.uk

Врач и блогер Владимир Эни-Олорунда поделился уникальной методикой, которая поможет как гипертоникам, так и гипотоникам. Речь пойдет об упражнении, которое называется «Арка», на его выполнение отводится всего пять минут.

Руки нужно поднять над головой таким образом, чтобы левая ладонь оказалась на правой на уровне макушки. Получается «арка». Далее нужно производить движения руками вперед-назад, не касаясь поверхности головы. При пониженном артериальном давлении взмахи должны быть на уровне лба, а при повышенном — в районе затылка. Количество движений — не менее 30.

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