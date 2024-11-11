Трамп созвонился с Путиным и обсудил войну в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили конфликт в Украине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Sky News .

Архивное фото: kremlin.ru

По данным источников издания The Washington Post, Трамп сам позвонил Путину со своего курорта Мар-а-Лаго во Флориде. Во время беседы американский политик "посоветовал российскому президенту не продолжать эскалацию" войны в Украине.

Кроме того, в издании отметили, что Трамп "напомнил российскому лидеру о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе".

Разговор между президентом США и Владимиром Путиным не был официальным, поскольку переходная команда Дональда Трампа еще не подписала документы, которые позволили бы проводить такие звонки с поддержкой Госдепартамента США, сообщили в издании.

Тем временем Министерство иностранных дел Украины заявило, что не было заранее проинформировано о звонке Трампа и Путина, отмечает Deutsche Welle.

"Мы не комментируем частные звонки между президентом Трампом и другими мировыми лидерами", - сказал директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг.

Ранее сообщалось, что Байден обсудит с Трампом передачу власти в США и помощь Украине.

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