Легендарный Шварценеггер столкнулся с проблемами со здоровьем

Знаменитый «Терминатор» вынужден был отказаться от привычных интенсивных тренировок и перейти на физиотерапию, чтобы поддерживать свое физическое состояние.

Из-за долгих лет занятий бодибилдингом и рискованных трюков на съемочных площадках здоровье актера значительно пострадало. Его кости и мышцы ослабли, что вынудило отказаться от привычного образа тренировок. Теперь Шварценеггер соблюдает более щадящий режим, опасаясь, что повышенные нагрузки могут ухудшить его состояние.

Только за последние несколько лет бывший губернатор Калифорнии перенес более пяти операций. Ему восстановили манжету плеча, провели операции на коленях и спине, заменили тазобедренный сустав и установили кардиостимулятор.