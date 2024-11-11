18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.65
525.71
5.03
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.11.2024, 13:23

На заметку казахстанцам: новые правила в аэропорту Баку

Новости Мира 0 558

Международный аэропорт Гейдар Алиев предупредил пассажиров, вылетающих из города или прилетающих в мегаполис, подробнее - на Tengri Travel.

Фото: depositphotos.com / canyalcin
Фото: depositphotos.com / canyalcin

Как сообщает официальный Telegram-канал воздушной гавани, в связи с проведением в Баку конференции COP29 и ограничением движения на центральных улицах и проспектах города пассажирам рекомендуется использовать альтернативные маршруты и общественный транспорт, чтобы добраться до аэропорта вовремя и с комфортом.

"Во время COP29 для удобства пассажиров будут постоянно курсировать экспресс-автобусы H1 и H2. Автобус H1 отправляется каждые 10 минут от станции метро "28 мая", а H2 – каждые 15 минут от станции метро "Ахмедли". Обратите внимание, что проезд на этих автобусах будет бесплатным до 14 ноября", – говорится в сообщении аэропорта.

Учитывая возможные ограничения движения, пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее чем за 3 часа до вылета.

В официальном Telegram-канале Air Astana уточняется, что пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки в период с 10 по 22 ноября.

  • с 10 по 14 ноября доступ в терминалы 1 и 2 будет разрешен только пассажирам с авиабилетами.
  • Парковочная зона перед аэропортом будет предназначена только для спецтранспорта.
  • В период проведения COP29 пассажиры смогут добраться до аэропорта на экспресс-автобусах H1 и H2. Проезд будет бесплатным.

Кроме того, аэропорт просит сопровождающих воздержаться от посещения воздушной гавани.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...