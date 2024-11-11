На заметку казахстанцам: новые правила в аэропорту Баку

Международный аэропорт Гейдар Алиев предупредил пассажиров, вылетающих из города или прилетающих в мегаполис, подробнее - на Tengri Travel .

Фото: depositphotos.com / canyalcin

Как сообщает официальный Telegram-канал воздушной гавани, в связи с проведением в Баку конференции COP29 и ограничением движения на центральных улицах и проспектах города пассажирам рекомендуется использовать альтернативные маршруты и общественный транспорт, чтобы добраться до аэропорта вовремя и с комфортом.

"Во время COP29 для удобства пассажиров будут постоянно курсировать экспресс-автобусы H1 и H2. Автобус H1 отправляется каждые 10 минут от станции метро "28 мая", а H2 – каждые 15 минут от станции метро "Ахмедли". Обратите внимание, что проезд на этих автобусах будет бесплатным до 14 ноября", – говорится в сообщении аэропорта.

Учитывая возможные ограничения движения, пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее чем за 3 часа до вылета.

В официальном Telegram-канале Air Astana уточняется, что пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки в период с 10 по 22 ноября.

с 10 по 14 ноября доступ в терминалы 1 и 2 будет разрешен только пассажирам с авиабилетами.

Парковочная зона перед аэропортом будет предназначена только для спецтранспорта.

В период проведения COP29 пассажиры смогут добраться до аэропорта на экспресс-автобусах H1 и H2. Проезд будет бесплатным.

Кроме того, аэропорт просит сопровождающих воздержаться от посещения воздушной гавани.