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11.11.2024, 14:29

Почему мужчины уходят к "не самым красивым"

Новости Мира 0 735

Многие предполагают, что мужчины хотят видеть рядом с собой лишь красивую женщину. Однако, как утверждают психологи, это ошибочное мнение. На самом деле, визуальный аспект стоит далеко не на первом месте, сообщает Zakon.kz.

Фото: pxhere
Фото: pxhere

Автор психологических комиксов и книг, эксперт по коммуникациям Татьяна Василькова уверенно заявляет, что важны еще внутренние качества, которые помогают построить действительно гармоничные отношения.

​Ум и эрудиция

Мужчины очень ценят женщин, с которыми всегда есть о чем поговорить. Женщины, которые слишком много внимания уделяют красоте, порой не понимают, почему их мужья или партнеры уходят к другим, "совсем не симпатичным", на их взгляд.

Юмор и оптимизм

Мужчины предпочитают женщин, с которыми можно весело и непринужденно проводить время. В отношениях, где присутствует позитив, между партнерами возникает ощущение безопасности, доверия и поддержки.

Важно сохранять оптимистичную атмосферу в паре – это придает силы обоим партнерам и улучшает семейный климат.

Доверие и поддержка

Еще одно важное качество, которое ценит мужчина в женщине, – это ее надежность. Жизненные трудности, такие как увольнение или проблемы со здоровьем, могут возникнуть у любого. Мужчине очень ценно знать, что его жена способна взять на себя часть обязанностей и не уйдет в сложный период.

​Вдохновение и мотивация

Недаром говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины. Для мужчины, как отмечено в публикации издания "АиФ", крайне важно, чтобы спутница поддерживала его стремления и помогала развивать таланты. Она неоднократно повторит ему, что все получится, и так будет на самом деле.

Кроме того, всем известно выражение "Путь к сердцу мужчины лежит через желудок". Считается, что оно принадлежит Наполеону. Полководец считал, что девушка, которая накормит солдата, покорит его сердце. Современные ученые согласны. Но дело не в объеме съедаемого, а в его вкусе.

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