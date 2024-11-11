Это чистая выдумка — Песков о телефонном разговоре Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что победитель президентских выборов в США, республиканец Дональд Трамп не созванивался с российским лидером Владимиром Путиным, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «Известия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Песков указал, что такого разговора не было.

«Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация», — сказал на брифинге пресс-секретарь президента России.

Ранее СМИ сообщили, что избранный президент США Дональд Трамп в четверг поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил войну в Украине.