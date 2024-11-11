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11.11.2024, 15:30

Пользователи WhatsApp на Android столкнулись с критической ошибкой

Новости Мира 0 528

В бета-версии WhatsApp 2.24.24.5 обнаружена проблема, приводящая к тому, что экран смартфона становится зеленым и не реагирует на прикосновения. Эта ошибка, как сообщает Android Police, связана исключительно с этим обновлением и по сути делает приложение непригодным для использования, передает "Газета.RU"

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В бета-версии WhatsApp 2.24.24.5 обнаружена проблема, приводящая к тому, что экран смартфона становится зеленым и не реагирует на прикосновения. Эта ошибка, как сообщает Android Police, связана исключительно с этим обновлением и по сути делает приложение непригодным для использования.

«Один из моих коллег стал свидетелем данной проблемы. Однако сам я при попытке воспроизвести ошибку с указанной версией WhatsApp не столкнулся с проблемой зеленого экрана. Впрочем, приложение все равно принудительно закрылось при запуске и просто отказалось открываться повторно, несмотря на неоднократные попытки. Все это подтверждает, что с последней бета-версией WhatsApp для Android дела обстоят не так, как должно быть», – написал автор Android Police.

По данным издания, в том или ином виде проблема дает о себе знать, если просто попытаться запустить WhatsApp на Android.

Пользователи также сообщили о данной проблеме в социальной сети X (Twitter), отметив официальный профиль WhatsApp, что может указывать на то, что разработчики уже осведомлены об ошибке и, возможно, работают над выпуском исправления.

До выпуска исправленного приложения пользователям рекомендуется удалить бета-версию и использовать стабильную сборку приложения под номером 2.24.24.4, которая функционирует нормально.

Последняя бета-версия включает в себя ряд новых функций, таких как интерактивные стикеры «Добавляй свои» для обновления статуса, возможность удаления предустановленного фильтра чата и поиск по каналам на Android.

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