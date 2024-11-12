На футбольных стадионах смогут продавать пиво

В России рассматривают возможность вернуть продажу пива на стадионах футбольных клубов с 2025 года. Соответствующий законопроект планируют принять после Нового года. По словам депутата Дмитрия Свищева, раньше обсуждение тормозилось из-за позиции руководства Российского футбольного союза (РФС) и пивоваренных компаний. Однако ситуация изменилась: генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поддержал инициативу, отметив, что «пиво можно пить везде, кроме футбола». К нему присоединилась и одна из российских пивоварен, высказавшись за возвращение напитка на спортивные трибуны.

Свищев добавил, что принятие законопроекта до конца текущего года маловероятно, но в следующем году шансы высоки. Благодаря этому шагу РФС надеется значительно пополнить свой бюджет — предполагается, что доход может достигнуть десятков миллионов рублей.