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12.11.2024, 07:33

Хакеры нацелились на людей, которые вводят на своем компьютере эти шесть слов

Новости Мира 0 489

Пользователи компьютеров, пытающиеся найти в Google информацию о том, законно ли содержать бенгальских кошек, становятся жертвами странной кибератаки, рассказывает Tengri Life со ссылкой на New York Post.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Компания SOPHOS, занимающаяся кибербезопасностью, опубликовала на своем сайте срочное предупреждение, в котором попросила пользователей не вводить в поисковые системы эти шесть слов.

Люди, искавшие в Google ответ на вопрос "Законны ли бенгальские кошки в Австралии?", становились жертвами кибератаки.

"Жертвы переходили по вредоносному рекламному ПО или ссылкам, замаскированным под законный маркетинг или, в данном случае, под законный поиск Google", — поясняет SOPHOS.

В настоящее время опасные ссылки появляются в результатах поиска только при наличии слова "Австралия".

Как только пользователи нажимают на результат поиска, который выглядит законным, их личная информация, например банковские реквизиты, похищается с помощью программы, известной как Gootloader.

По данным SOPHOS, программа также может заблокировать доступ пользователей к их собственным компьютерам.

Как говорят специалисты, поисковый запрос "бенгальские кошки", с одной стороны, относительно узкоспециализированный, но с другой стороны - совершенно безобидный, поэтому именно этот запрос выбрали мошенники для кражи личных данных.

По данным SOPHOS, киберпреступники все чаще стали использовать безобидные поисковые запросы Google для реализации тактики, известной как "SEO-отравление".

Специалисты описывают эту практику как "коварный прием, при помощи которого преступники манипулируют результатами поисковых систем, чтобы вывести контролируемые ими веб-сайты на верх страницы".

В SOPHOS призывают тех, кто считает, что они могли стать жертвой SEO-отравления, как можно скорее сменить свои пароли.

Какие страны чаще всего становятся целями кибератак: американская компания Microsoft опубликовала отчет, посвященный кибербезопасности, одной из тем которого стало растущее взаимодействие между властями некоторых стран и киберпреступниками.

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