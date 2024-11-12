Пенсионер из Грузии объяснил причину негативного отношения местных жителей к россиянам

Пенсионер из Грузии объяснил российскому тревел-блогеру причину негативного отношения некоторых местных жителей к русским. Об этом путешественник рассказал в личном блоге на платформе «Дзен» , передает Lenta.ru

Фото: Alexander Farnsworth / picture alliance / Globallookpress.com

Грузин по имени Васо признал, что отношение к гражданам России в закавказской стране сейчас довольное отрицательное. «Конечно, открыто никто не станет конфликтовать, однако навстречу местные тоже не пойдут», — пояснил автор публикации.

Пожилой мужчина заявил, что Россия от Грузии отвернулась первой, поддержав независимость Южной Осетии. «Русские сами дали понять — наши народы больше не друзья, — заявил Васо. — Далее последовала массовая депортация грузинского народа с российской территории в середине двухтысячных, которая только усугубила отношения».

Ранее российская туристка побывала в Тбилиси и раскрыла неожиданное мнение грузин о русских. Девушка была удивлена, когда узнала, что далеко не все местные жители негативно настроены по отношению к россиянам.