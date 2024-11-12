Президент Абхазии выступил с заявлением из-за протестов

Аслан Бжания. Фото: instagram.com/president_apsny

В своем обращении Бжания заявил, что ситуация в республике находится под контролем властей, и призвал не поддаваться на провокации.

"Всю ночь руководство республики занималось решением данной проблемы (разблокированием республиканской трассы - прим.). Сегодня ночью в экстренном порядке был проведен Совет безопасности. По моему поручению были проведены переговоры с жителями села Адзюжба. Они отнеслись с пониманием, данный участок автомобильной дороги разблокирован", - сказал Аслан Бжания в видеообращении.

Напомним, акции протеста в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения - она считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии.

Несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.

Отметим, что Абхазия - частично признанное государство в Закавказье, провозглашенное на международно признанной территории Грузии в ходе грузино-абхазского конфликта. Независимость республики признана пятью государствами (Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия). При этом в документах ООН Абхазия рассматривается как территория Грузии.