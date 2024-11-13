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13.11.2024, 07:47

Студентку из Вьетнама признали красивейшей девушкой планеты

Новости Мира 0 784

Студентка из Вьетнама Хюинь Тхи Тхань Тхюи стала абсолютной победительницей 62-го международного конкурса красоты "Мисс Интернешнл", финал которого состоялся в Японии, передает Tengri Life со ссылкой на "Ленту.Ру".

©️ instagram/thanhthuy.hhvn
©️ instagram/thanhthuy.hhvn

Всего в конкурсе участвовали представительницы 71 страны. Мероприятие транслировалось в прямом эфире для зрителей по всему миру.

Конкурс начался с дефиле всех участниц в национальных костюмах. Лучшей на этом этапе была признана 21-летняя Санта Пул из Новой Зеландии. Далее ведущие объявили топ-20 красавиц, которые прошли по сцене в купальниках.

В финале осталось всего восемь девушек: участницы из Боливии, Польши, Чехии, Вьетнама, Индонезии, Испании, Новой Зеландии и Венесуэлы. Согласно правилам конкурса, они должны были отвечать на вопросы ведущих.

Участнице из Вьетнама пришлось отвечать, какие глобальные события сильнее всего повлияли на образовательную систему ее поколения. Она назвала пандемию COVID-19 и развитие онлайн-образования.

После 20 полуфиналисток представили зрителям и судьям свои вечерние образы. Этот этап стал последним перед награждением Королев континентов. Королевой Африки выбрали участницу из Кабо-Верде, Королевой Америки - кубинскую предпринимательницу, Королевой Европы - представительницу Ирландии, а Королевой Азии - нутрициолога из Японии.

После этого ведущие объявили обладательниц специальных номинаций и наконец назвали имя победительницы. Ею и стала вьетнамская модель Хюинь Тхи Тхань Тхюи.

Тхюи стала первой участницей из Вьетнама, получившей титул "Мисс Интернешнл". На конкурс она попала после победы на национальном конкурсе "Мисс Вьетнам" в 2022 году. Известно, что 22-летняя девушка обучается в двух университетах, знает английский и корейский языки, работает моделью и участвует в волонтерских проектах по защите экологии.

В одном из интервью девушка призналась, что раньше была робким, закрытым и плаксивым человеком. По мере взросления ей удалось стать более позитивной и эмоционально зрелой. Своей главной опорой она назвала семью.

"Мисс Интернешнл" - один из четырех главных международных конкурсов красоты, наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс мира" и "Мисс Земля". Он зародился в американском штате Калифорния в 1960 году, а в 1972-м стал проводиться в Японии.

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