18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.17
522.39
5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
13.11.2024, 08:41

Трамп выдвинул телеведущего на пост министра обороны США

Новости Мира 0 523

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп во вторник обнародовал имена будущих министра обороны, министра внутренней безопасности и директора ЦРУ, а также объявил о том, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки".

Дональд Трамп и Пит Хегсет. ©️ instagram/realdonaldtrump/petehegseth
Дональд Трамп и Пит Хегсет. ©️ instagram/realdonaldtrump/petehegseth

Трамп заявил, что министром обороны в его администрации станет Пит Хегсет, ведущий телеканала Fox News и ветеран армии, который выступает против нынешнего "прогрессивного", по его словам, руководства Пентагона. Хегсет является армейским ветераном и служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо.

На пост министра внутренней безопасности Трамп выдвинул губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм. В 2022 году Ноэм успешно переизбралась на пост губернатора Южной Дакоты, став известной на национальном уровне после отказа вводить масочный режим в штате во время пандемии COVID-19.

 

Министерство внутренней безопасности США, в котором работает 260 000 человек, занимается множеством вопросов, включающих обеспечение безопасности на границе, противодействие террористическим угрозам и кибербезопасность.

Также неожиданным стало заявление Трампа о том, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен и бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами возглавят недавно созданное Министерство повышения эффективности государственного управления.

Маск и Рамасвами "будут прокладывать путь для моей администрации, чтобы сократить бюрократию, урезать избыточные регулирования, сократить нецелевые расходы и перестроить федеральные агентства", - сказал Трамп в заявлении.

Аббревиатура нового департамента - DOGE - совпадает с названием криптовалюты Dogecoin, которую Маск активно продвигает.

Трамп также сообщил во вторник о том, что он решил назначить Джона Рэтклиффа, бывшего директора Национальной разведки, главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Ранее сообщалось, что на пост госсекретаря рассматривается сенатор Марко Рубио. В прошлые годы он выступал за проведение жесткой внешней политики в отношении геополитических противников США, включая Китай, Иран и Кубу. За последние несколько лет он смягчил некоторые из своих позиций, чтобы они соответствовали взглядам Трампа.

Избранный президент обвиняет своих предшественников в том, что они втягивали США в дорогостоящие и бесполезные войны, и настаивает на менее интервенционистской внешней политике.

Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...