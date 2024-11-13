Трамп выдвинул телеведущего на пост министра обороны США

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп во вторник обнародовал имена будущих министра обороны, министра внутренней безопасности и директора ЦРУ, а также объявил о том, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки" .

Дональд Трамп и Пит Хегсет. ©️ instagram/realdonaldtrump/petehegseth

Трамп заявил, что министром обороны в его администрации станет Пит Хегсет, ведущий телеканала Fox News и ветеран армии, который выступает против нынешнего "прогрессивного", по его словам, руководства Пентагона. Хегсет является армейским ветераном и служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо.

На пост министра внутренней безопасности Трамп выдвинул губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм. В 2022 году Ноэм успешно переизбралась на пост губернатора Южной Дакоты, став известной на национальном уровне после отказа вводить масочный режим в штате во время пандемии COVID-19.

Министерство внутренней безопасности США, в котором работает 260 000 человек, занимается множеством вопросов, включающих обеспечение безопасности на границе, противодействие террористическим угрозам и кибербезопасность.

Также неожиданным стало заявление Трампа о том, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен и бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами возглавят недавно созданное Министерство повышения эффективности государственного управления.

Маск и Рамасвами "будут прокладывать путь для моей администрации, чтобы сократить бюрократию, урезать избыточные регулирования, сократить нецелевые расходы и перестроить федеральные агентства", - сказал Трамп в заявлении.

Аббревиатура нового департамента - DOGE - совпадает с названием криптовалюты Dogecoin, которую Маск активно продвигает.

Трамп также сообщил во вторник о том, что он решил назначить Джона Рэтклиффа, бывшего директора Национальной разведки, главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Ранее сообщалось, что на пост госсекретаря рассматривается сенатор Марко Рубио. В прошлые годы он выступал за проведение жесткой внешней политики в отношении геополитических противников США, включая Китай, Иран и Кубу. За последние несколько лет он смягчил некоторые из своих позиций, чтобы они соответствовали взглядам Трампа.

Избранный президент обвиняет своих предшественников в том, что они втягивали США в дорогостоящие и бесполезные войны, и настаивает на менее интервенционистской внешней политике.

Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.