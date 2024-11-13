Никогда не покупайте сосиски: почему это вредно для здоровья

Огромный выбор продуктов, которые мы едим каждый день, оказывает непосредственное влияние на здоровье. Но среди привычных продуктов есть такие, которые могут скрывать серьезные риски. Одним из таких продуктов, на который стоит обратить особое внимание, являются сосиски, сообщает Zakon.kz.

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Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова заявляет, что этот распространенный продукт вызывает рак.

Своим мнением специалист поделилась в своем Telegram-канале. Она подчеркивает: "В мире, полном соблазнительных на вид продуктов, есть один, который я принципиально никогда не куплю – ни для себя, ни для своей семьи".

Почему сосиски опасны

"Многие родители с легкостью кладут сосиски на тарелки своих детей. Но, к сожалению, именно они попали в список продуктов, которые могут вызвать серьезные онкологические заболевания", – пишет врач.

В составе сосисок есть консерванты, усилители вкуса, стабилизаторы и другое сырье, которое должно продлить срок годности продукта и улучшить его вид. Но в процессе обработки в нем образуются вещества, которые вредны для организма. При их регулярном употреблении повышается риск рака кишечника и желудка.

Прежде всего, особенно серьезную опасность сосиски представляют для детей.

"Сосиски – не просто "быстрая еда". Я как врач, никогда не буду покупать сосиски и советую всем внимательно относиться к выбору продуктов для себя и своих близких".Ирина Баранова

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