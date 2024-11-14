"Эликсир жизни": что нужно знать о супернапитке для здоровья

В Турции есть популярный напиток, который не только утоляет жажду летом, но и очень полезен для здоровья. О чем речь? Об айране. Обычно напиток изготавливается из коровьего молока с добавлением воды и соли, а врач-эндокринолог Елена Сюракшина объяснила, почему айран называют "эликсиром жизни", передает vesti.kz
Для нас айран, это не чужой напиток, ведь он известен не только в Турции или на Кавказе, но и в Казахстане. Почему же он может быть полезным?
Представить себе, какой неисчерпаемый запас полезных элементов содержит продукт, который может оказаться на любом столе.
Существует более двух десятков рецептов приготовления айрана и у каждого есть свои плюсы. Мы выбрали самый доступный.
Фото: depositphotos.com
Оказывается, что полезные свойства Айрана неисчерпаемы, но доктор назвала необходимое количество напитка.
"Для того чтобы организм получал нужное количество энергии, полезных веществ и сил для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов, достаточно выпивать всего по 1−2 стакана айрана в день", — пояснила врач-эндокринолог Елена Сюракшина.
Несмотря на то что айран является полезным напитком, обладающим богатым витаминно-минеральным составом, у него также есть некоторые противопоказания.
Таким образом, подытожим: айран оказывает омолаживающие действие, укрепляет зубы и кости, повышает иммунитет, содействует здоровью нервной и сердечно-сосудистой системы и улучшает пищеварение.
Но не нужно забывать - у напитка есть противопоказания, поэтому перед его введением в рацион на постоянной основе необходимо проконсультироваться с врачом.
Комментарии0 комментарий(ев)