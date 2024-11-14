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14.11.2024, 08:31

Ответы на школьный тест по математике возмутили пользователей сети

Новости Мира 0 410

Пользовательница Reddit с ником RishiLyn показала на портале, как учитель оценил тест по математике ее сына. Правильный ответ на задание возмутил пользователей сети, передает Lenta.ru

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В задании ребенку предлагалось представить произведение трех и четырех (3х4 = 12 — прим. «Ленты.ру») как сумму тех же чисел. Сын авторши публикации написал в своем ответе, что 12 можно получить, сложив четыре тройки. Однако учитель счел его решение ошибочным и написал свой вариант, в котором то же число представил как сумму трех четверок.

«Когда учеников заставляют угадывать ожидаемый ответ, а не рассуждать, — это просто катастрофа», «На вашем месте я бы связался с учителем. Похоже, у него что-то с головой», «Я в ужасе от будущего системы образования», «Вот что происходит, когда у вас есть ответы, но вы не понимаете, как его получить», «Американцы так учат своих детей? Неудивительно, что они так отстают по математике», — возмутились комментаторы.

Пользователи также порассуждали, что подобные исправления убивают у детей желание учиться.

Ранее мужчина рассказал на Reddit о школьном задании для своего сына-третьеклассника и разозлил пользователей сети. Они заявили, что подобные задачи только вгоняют детей в стресс.

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