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14.11.2024, 08:39

Отдыхающие в шоке: человеческую голову вынесло на пляж в США

Новости Мира 0 551

На пляже Флориды обнаружили человеческую голову, начато расследование, передает Tengri Travel со ссылкой на Daily Mail.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

На пляже Ки-Бискейн, к югу от Майами-Бич, произошло страшное событие: на берег вынесло человеческую голову. О находке стало известно во вторник, когда работник, очищавший пляж, заметил голову человека около 8:30 утра недалеко от участка на Крэндон-Бульвар. На место происшествия выехали представители полиции округа Майами-Дейд.

Сотрудники полиции подтвердили, что найдены останки человека, после чего участок пляжа оградили желтой лентой. Видеозаписи с воздуха запечатлели, как полиция и судмедэксперты работали на месте, тщательно осматривая останки, прикрытые синей тканью и окруженные дорожными конусами для безопасности. Полиция заблокировала доступ к пляжу на время проведения следственных действий, пока судмедэксперты и детективы пытались установить личность погибшего.

Местные жители, посещающие пляж, были шокированы жуткой находкой.

"Здесь можно увидеть всякое, но такое – впервые. Это не укладывается в голове", – рассказал местный.

Еще одна жительница поделилась, что каждый день гуляет по этому маршруту.

"Наш район всегда был очень безопасным. Здесь играют наши дети, и трудно поверить, что нечто подобное могло произойти прямо на этом пляже", – отметила она.

Официальный представитель полиции сообщил СМИ, что на месте продолжают работать детективы, а также медицинские эксперты, которые проводят экспертизу с целью установить личность погибшего. Полиция и медэксперт планируют сотрудничать с отделом по расследованию убийств, чтобы выяснить причины и обстоятельства гибели этого человека. Представители Miami-Dade Police заверили общественность, что расследование продвигается, но пока о подробностях и возможных зацепках не сообщается.

Событие вызвало у местных жителей воспоминания о другом трагическом случае, произошедшем в этом районе чуть более месяца назад. Тогда тело 31-летней модели Адрианы Виейры было найдено плавающим неподалеку от Ки-Бискейн. В сентябре девушка отдыхала на яхте и решила поплавать, несмотря на предупреждения друзей о наличии медуз в воде. Вскоре после этого она была найдена без сознания и позже скончалась в больнице. Виейра и ее бывший супруг ранее сбежали из Бразилии, где их подозревали в многомиллионных финансовых махинациях.

Но в целом остров Ки-Бискейн всегда был известен как спокойное место с чистыми пляжами, природными заповедниками и популярными ресторанами с прекрасными видами, и многие местные жители отметили, что не могут поверить в произошедшее.

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