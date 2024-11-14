Отдыхающие в шоке: человеческую голову вынесло на пляж в США

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На пляже Ки-Бискейн, к югу от Майами-Бич, произошло страшное событие: на берег вынесло человеческую голову. О находке стало известно во вторник, когда работник, очищавший пляж, заметил голову человека около 8:30 утра недалеко от участка на Крэндон-Бульвар. На место происшествия выехали представители полиции округа Майами-Дейд.

Сотрудники полиции подтвердили, что найдены останки человека, после чего участок пляжа оградили желтой лентой. Видеозаписи с воздуха запечатлели, как полиция и судмедэксперты работали на месте, тщательно осматривая останки, прикрытые синей тканью и окруженные дорожными конусами для безопасности. Полиция заблокировала доступ к пляжу на время проведения следственных действий, пока судмедэксперты и детективы пытались установить личность погибшего.

Местные жители, посещающие пляж, были шокированы жуткой находкой.

"Здесь можно увидеть всякое, но такое – впервые. Это не укладывается в голове", – рассказал местный.

Еще одна жительница поделилась, что каждый день гуляет по этому маршруту.

"Наш район всегда был очень безопасным. Здесь играют наши дети, и трудно поверить, что нечто подобное могло произойти прямо на этом пляже", – отметила она.

Официальный представитель полиции сообщил СМИ, что на месте продолжают работать детективы, а также медицинские эксперты, которые проводят экспертизу с целью установить личность погибшего. Полиция и медэксперт планируют сотрудничать с отделом по расследованию убийств, чтобы выяснить причины и обстоятельства гибели этого человека. Представители Miami-Dade Police заверили общественность, что расследование продвигается, но пока о подробностях и возможных зацепках не сообщается.

Событие вызвало у местных жителей воспоминания о другом трагическом случае, произошедшем в этом районе чуть более месяца назад. Тогда тело 31-летней модели Адрианы Виейры было найдено плавающим неподалеку от Ки-Бискейн. В сентябре девушка отдыхала на яхте и решила поплавать, несмотря на предупреждения друзей о наличии медуз в воде. Вскоре после этого она была найдена без сознания и позже скончалась в больнице. Виейра и ее бывший супруг ранее сбежали из Бразилии, где их подозревали в многомиллионных финансовых махинациях.

Но в целом остров Ки-Бискейн всегда был известен как спокойное место с чистыми пляжами, природными заповедниками и популярными ресторанами с прекрасными видами, и многие местные жители отметили, что не могут поверить в произошедшее.