Мощнее аспирина: врач назвал напрямую разжижающий кровь продукт — ешьте всего раз в неделю и тромбов не будет

Тромбы — одна из основных причин инсульта, который сегодня все чаще случается даже у молодых, передает almaty.tv

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Врачи связывают это с последствиями COVID-19. Однако здоровый образ жизни и введение в рацион определенных продуктов питания могут фактически спасти жизнь. Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасов выделил продукты, которые способны эффективно разжижать кровь.

Первый продукт, который назвал врач, — это печень трески, содержащая гипарин, являющийся антикоагулянтом — именно тем веществом, которое напрямую разжижает кровь и препятствует ее свертыванию. По словам доктора, достаточно есть печень трески 1−2 раза в неделю порциями по 50−70 г.

Помимо этого, доктор рекомендует в включить в свое меню качественный зеленый чай. Он содержит рутин, укрепляющий стенки сосудов и влияющий на агрегацию тромбоцитов — они меньше склеиваются друг с другом. Арзамасов рекомендует выпивать всего по 1 кружке зеленого чая в день для уменьшения риска тромбообразования.

Полезна и индейка, содержащая таурин — кислоту, поддерживающую нормальное состояние крови. Также рекомендуется употреблять вишню, богатую полезными для кроветворения кумаринами. Важно пить больше чистой воды, чтобы все эти продукты действовали максимально эффективно.